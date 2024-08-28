Проблема логистики и противодействия дронам: командир медицинских сил "Восток" о сложностях эвакуации от точки ранения

Эвакуация военных от точки ранения до стабилизационного пункта - это большая проблема, в частности из-за логистики и противодействия дронам врага.

Об этом сообщил командир группировки сил и средств медицинских сил «Восток» Роман Кузив в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос за какие направления отвечает, Кузив ответил: «Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская области» Комментируя, какая область сейчас является наиболее горячей, Кузив отметил:

То, как мы видим, как медики - это Донецкая область. Именно из Донецкой области у нас наибольшее количество поступает. Это более сотни - сообщил командир медицинских сил «Восток»

Также он рассказал о сложностях эвакуации военных.

Если говорить с точки стабилизационного пункта, то у нас в принципе проблем нет. То есть где-то лучше, где-то хуже, но оно работает и поддается корректировке. То есть это можно совершенствовать, отслеживать, координировать. А все, что от точки ранения до стабилизационного пункта - это большая проблема. И это не только проблема, я думаю для нас. Это проблема логистики, проблема противодействия дронам и тому подобное. То есть тяжелый сам момент эвакуации раненого от точки ранения до хотя бы точки передачи. Это там где его передают с брони обычно на медэвак, на санитарный транспорт. Далее все отработано, просто откатано годами, а эвакуация именно от точки ранения - это самая большая проблема - рассказал Кузив.

На вопрос, если брать 100% сколько из военных тяжелых раненых, Кузив ответил:

«В зависимости от 100% чего, от общего количества раненых? Какой-то такой статистики нет, но я думаю - это порядка где-то 10-20%. Каждый десятый - это крайне тяжелый пациент (раненый военный - ред.)».

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Кузив рассказал при каких условиях эвакуация раненых военный происходит быстрее и дольше.

Зависит от мероприятий, которые осуществляются. Если осуществляются наступательные мероприятия, соответственно эвакуация от точки ранения происходит быстрее, потому что войска продолжают продвигаться дальше и эвакуацию осуществлять проще. Такие эвакуации могут быть 15, 20-25, 30 мин. в зависимости от расположения точки. Если это оборонительные операции, или подразделение стоит в обороне и идет наступление противника, то бывают случаи, что это 6,8, 10 часов. У нас были рекорды 18 суток. 18 суток с момента получения ранения - сказал Кузив.

Кузин отметил, что раненому человеку после 18 суток удалось выжить.

Если человек выживает после ранения первые пару часов, то довольно высокий уровень выживания - сказал Кузин.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с дефицитом кадров.

«Я бы не сказал, что у нас присутствует чрезвычайный дефицит кадров. По врачебному персоналу вроде бы этого достаточно, по среднему медицинскому персоналу - это уже большая проблема», - сказал Кузин.

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