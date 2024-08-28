Проблема логистики и противодействия дронам: командир медицинских сил "Восток" о сложностях эвакуации от точки ранения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

  •  114714 просмотра
Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

  •  115619 просмотра
Австралия и островные государства Тихого океана согласовали план безопасности на $271 млн

Австралия и островные государства Тихого океана согласовали план безопасности на $271 млн

  •  110191 просмотра
Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

  •  113949 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  99569 просмотра
публикации
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  63475 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  99569 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  153984 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  164599 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

27 августа 2024, 06:08  •  152918 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

  •  61262 просмотра
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

  •  66851 просмотра
Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

  •  66880 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

27 августа 2024, 05:58  •  104645 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа 2024, 03:03  •  100624 просмотра
Актуальное
Проблема логистики и противодействия дронам: командир медицинских сил "Восток" о сложностях эвакуации от точки ранения

Проблема логистики и противодействия дронам: командир медицинских сил "Восток" о сложностях эвакуации от точки ранения

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 10:39  •  21375 просмотра

Read in English

Эвакуация военных от точки ранения до стабилизационного пункта является большой проблемой из-за логистики и противодействия дронам. Самая сложная ситуация в Донецкой области, где эвакуация может длиться от 15 минут до 18 суток.

Эвакуация военных от точки ранения до стабилизационного пункта - это большая проблема, в частности из-за логистики и противодействия дронам врага.

Об этом сообщил командир группировки сил и средств медицинских сил «Восток» Роман Кузив в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос за какие направления отвечает, Кузив ответил: «Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская области» Комментируя, какая  область сейчас является наиболее горячей, Кузив отметил:

То, как мы видим, как медики - это Донецкая область. Именно из Донецкой области у нас наибольшее количество поступает. Это более сотни

- сообщил командир медицинских сил «Восток»

Также он рассказал о сложностях эвакуации военных.

Если говорить с точки стабилизационного пункта, то у нас в принципе проблем нет. То есть где-то лучше, где-то хуже, но оно работает и поддается корректировке. То есть это можно совершенствовать, отслеживать, координировать. А все, что от точки ранения до стабилизационного пункта - это большая проблема. И это не только проблема, я думаю для нас. Это проблема логистики, проблема противодействия дронам и тому подобное. То есть тяжелый сам момент эвакуации раненого от точки ранения до хотя бы точки передачи. Это там где его передают с брони обычно на медэвак, на санитарный транспорт. Далее все отработано, просто откатано годами, а эвакуация именно от точки ранения - это самая большая проблема

- рассказал Кузив.

На вопрос, если брать 100% сколько из военных тяжелых раненых, Кузив ответил:

«В зависимости от 100% чего, от общего количества раненых? Какой-то такой  статистики нет, но я думаю  - это порядка где-то 10-20%. Каждый десятый - это крайне тяжелый пациент (раненый военный - ред.)».

Реконструкція військових госпіталів та безбар’єрність: Міноборони запустить два великі інфраструктурні проєкти22 августа 2024, 18:05 • 22108 просмотров

Кузив рассказал при каких условиях эвакуация раненых военный происходит быстрее и дольше.

Зависит от мероприятий, которые осуществляются. Если осуществляются наступательные мероприятия, соответственно эвакуация от точки ранения происходит быстрее, потому что войска продолжают продвигаться дальше и эвакуацию осуществлять проще. Такие эвакуации могут быть 15, 20-25, 30 мин. в зависимости от расположения точки. Если это оборонительные операции, или подразделение стоит в обороне и идет наступление противника, то бывают случаи, что это 6,8, 10 часов. У нас были рекорды 18 суток. 18 суток с момента получения ранения

- сказал Кузив.

Кузин отметил, что раненому человеку после 18 суток удалось выжить.

Если человек выживает после ранения первые пару часов, то довольно высокий уровень выживания

- сказал Кузин.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с дефицитом кадров.

«Я бы не сказал, что у нас присутствует чрезвычайный дефицит  кадров. По врачебному персоналу вроде бы этого достаточно, по среднему медицинскому персоналу - это уже большая проблема», - сказал Кузин.

Близько 500 військових та цивільних медиків може перебувати в російському полоні 26 июля 2024, 16:26 • 58038 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЗдоровье
Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
  •  14111 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
  •  44906 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
  •  44988 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
  •  85373 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
  •  114386 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
  •  153984 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
  •  109392 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  95168 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
27 августа 2024, 11:55  •  59240 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
27 августа 2024, 08:59  •  79278 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Популярные

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  99569 просмотра
Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

  •  113949 просмотра
Австралия и островные государства Тихого океана согласовали план безопасности на $271 млн

Австралия и островные государства Тихого океана согласовали план безопасности на $271 млн

  •  110191 просмотра
Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

  •  115619 просмотра
рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

  •  114714 просмотра

Публикации

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  63475 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  99569 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  153984 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  164599 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

27 августа 2024, 06:08  •  152918 просмотра

Война

Удар рф уничтожил почти пол села в Черниговской области - прокуратура

Удар рф уничтожил почти пол села в Черниговской области - прокуратура

  •  888 просмотра
В случае угрозы жизни военному следует открывать огонь на поражение: в Волынском ТЦК отреагировали на нападение на солдата

В случае угрозы жизни военному следует открывать огонь на поражение: в Волынском ТЦК отреагировали на нападение на солдата

  •  2912 просмотра
Минобороны хочет увеличить количество пользователей платформы Delta до 100 тысяч

Минобороны хочет увеличить количество пользователей платформы Delta до 100 тысяч

  •  5139 просмотра
В Кривом Роге количество пострадавших от атаки рф возросло до 9

В Кривом Роге количество пострадавших от атаки рф возросло до 9

  •  5623 просмотра
ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

  •  10761 просмотра

политика

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  63430 просмотра
Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в более 30 млн гривен

Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в более 30 млн гривен

  •  26655 просмотра
Пышный о влиянии санкций на рф: особенно ощутимы для финансового сектора

Пышный о влиянии санкций на рф: особенно ощутимы для финансового сектора

  •  34755 просмотра
Шмыгаль встретился с новым послом Италии: обсудил поддержку Украины и усиление ПВО

Шмыгаль встретился с новым послом Италии: обсудил поддержку Украины и усиление ПВО

  •  41359 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  99498 просмотра

Война

Удар рф уничтожил почти пол села в Черниговской области - прокуратура

Удар рф уничтожил почти пол села в Черниговской области - прокуратура

  •  888 просмотра
В случае угрозы жизни военному следует открывать огонь на поражение: в Волынском ТЦК отреагировали на нападение на солдата

В случае угрозы жизни военному следует открывать огонь на поражение: в Волынском ТЦК отреагировали на нападение на солдата

  •  2912 просмотра
Минобороны хочет увеличить количество пользователей платформы Delta до 100 тысяч

Минобороны хочет увеличить количество пользователей платформы Delta до 100 тысяч

  •  5139 просмотра
В Кривом Роге количество пострадавших от атаки рф возросло до 9

В Кривом Роге количество пострадавших от атаки рф возросло до 9

  •  5623 просмотра
ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

  •  10761 просмотра

политика

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  63430 просмотра
Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в более 30 млн гривен

Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в более 30 млн гривен

  •  26655 просмотра
Пышный о влиянии санкций на рф: особенно ощутимы для финансового сектора

Пышный о влиянии санкций на рф: особенно ощутимы для финансового сектора

  •  34755 просмотра
Шмыгаль встретился с новым послом Италии: обсудил поддержку Украины и усиление ПВО

Шмыгаль встретился с новым послом Италии: обсудил поддержку Украины и усиление ПВО

  •  41359 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  99498 просмотра

Новости Бизнеса

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

  •  9957 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  67828 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  121197 просмотра

Экономика

ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

  •  10761 просмотра
Более 4 млн старых ламп обменяли на LED через "Дію"

Более 4 млн старых ламп обменяли на LED через "Дію"

  •  6390 просмотра
Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов после крупного перевода токенов

Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов после крупного перевода токенов

  •  10803 просмотра
Украина одна из первых стран, которые пользуются новейшей системой совместного транзита - Минэкономики

Украина одна из первых стран, которые пользуются новейшей системой совместного транзита - Минэкономики

  •  13442 просмотра
Пышный о влиянии санкций на рф: особенно ощутимы для финансового сектора

Пышный о влиянии санкций на рф: особенно ощутимы для финансового сектора

  •  34755 просмотра

Киев

Укргидроэнерго о Киевской ГЭС: последствия удара рф выяснят до конца недели

Укргидроэнерго о Киевской ГЭС: последствия удара рф выяснят до конца недели

  •  22294 просмотра
Подольско-Воскресенский мост откроют до конца октября - КГГА

Подольско-Воскресенский мост откроют до конца октября - КГГА

  •  10130 просмотра
В Киеве 2 сентября учиться пойдут 372 тыс. учеников, все учреждения общего среднего образования будет охранять муниципальная охрана

В Киеве 2 сентября учиться пойдут 372 тыс. учеников, все учреждения общего среднего образования будет охранять муниципальная охрана

  •  11040 просмотра
Из-за аварии часть жителей на столичной Оболони осталась без воды

Из-за аварии часть жителей на столичной Оболони осталась без воды

  •  12465 просмотра
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
Эксклюзив

  •  44956 просмотра