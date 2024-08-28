Проблема логистики и противодействия дронам: командир медицинских сил "Восток" о сложностях эвакуации от точки ранения
Киев • УНН
Эвакуация военных от точки ранения до стабилизационного пункта является большой проблемой из-за логистики и противодействия дронам. Самая сложная ситуация в Донецкой области, где эвакуация может длиться от 15 минут до 18 суток.
Эвакуация военных от точки ранения до стабилизационного пункта - это большая проблема, в частности из-за логистики и противодействия дронам врага.
Об этом сообщил командир группировки сил и средств медицинских сил «Восток» Роман Кузив в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос за какие направления отвечает, Кузив ответил: «Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская области» Комментируя, какая область сейчас является наиболее горячей, Кузив отметил:
То, как мы видим, как медики - это Донецкая область. Именно из Донецкой области у нас наибольшее количество поступает. Это более сотни
Также он рассказал о сложностях эвакуации военных.
Если говорить с точки стабилизационного пункта, то у нас в принципе проблем нет. То есть где-то лучше, где-то хуже, но оно работает и поддается корректировке. То есть это можно совершенствовать, отслеживать, координировать. А все, что от точки ранения до стабилизационного пункта - это большая проблема. И это не только проблема, я думаю для нас. Это проблема логистики, проблема противодействия дронам и тому подобное. То есть тяжелый сам момент эвакуации раненого от точки ранения до хотя бы точки передачи. Это там где его передают с брони обычно на медэвак, на санитарный транспорт. Далее все отработано, просто откатано годами, а эвакуация именно от точки ранения - это самая большая проблема
На вопрос, если брать 100% сколько из военных тяжелых раненых, Кузив ответил:
«В зависимости от 100% чего, от общего количества раненых? Какой-то такой статистики нет, но я думаю - это порядка где-то 10-20%. Каждый десятый - это крайне тяжелый пациент (раненый военный - ред.)».
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Кузив рассказал при каких условиях эвакуация раненых военный происходит быстрее и дольше.
Зависит от мероприятий, которые осуществляются. Если осуществляются наступательные мероприятия, соответственно эвакуация от точки ранения происходит быстрее, потому что войска продолжают продвигаться дальше и эвакуацию осуществлять проще. Такие эвакуации могут быть 15, 20-25, 30 мин. в зависимости от расположения точки. Если это оборонительные операции, или подразделение стоит в обороне и идет наступление противника, то бывают случаи, что это 6,8, 10 часов. У нас были рекорды 18 суток. 18 суток с момента получения ранения
Кузин отметил, что раненому человеку после 18 суток удалось выжить.
Если человек выживает после ранения первые пару часов, то довольно высокий уровень выживания
Кроме того, он прокомментировал ситуацию с дефицитом кадров.
«Я бы не сказал, что у нас присутствует чрезвычайный дефицит кадров. По врачебному персоналу вроде бы этого достаточно, по среднему медицинскому персоналу - это уже большая проблема», - сказал Кузин.
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