Про обов'язкову евакуацію з Харкова та області поки не йдеться, але такі сценарії розглядаються - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Мова про обов'язкову евакуацію з Харкова та області поки не ведеться, але такі сценарії розглядаються, заявив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Щодо можливої примусової евакуації наголошую, що наразі про це мова не йдеться. Звичайно ми маємо розглядати будь які можливі варіанти, в тому числі і заходи щодо евакуації. У нас розроблені плани. Це було на початку активізації бойових дій. У нас визначені області, визначені місця. Навіть працюємо із нашими міжнародними партнерами, зокрема із Польщею щодо можливого розміщення людей за межами території нашої держави", - повідомив Синєгубов.
Розгляд таких варіантів він назвав наслідком настання зими та ударів по критичній інфраструктурі, що може загрожувати опалювальному сезону.
Додамо
Через постійні обстріли Запорізької АЕС з боку російських окупантів у Міністерстві внутрішніх справ України розглядають можливість проведення евакуації жителів прилеглих населених пунктів.