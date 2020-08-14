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Призначення Тітушка у UFMMA на Київщині: у федерації кажуть, що це було "короткострокове" рішення

Призначення Тітушка у UFMMA на Київщині: у федерації кажуть, що це було "короткострокове" рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Скандально відомого спортсмена з Білої Церкви Вадима Тітушка "призначили" на посаду віце-президента UFMMA у Київській області на місцевому рівні, і це рішення було відразу скасоване федерацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу UFMMA.

"Хочемо прокоментувати ситуацію стосовно Вадима Тітушка. На сьогоднішній день ця людина не має ніякого відношення до федерації UFMMA. Короткострокове призначення було зроблено на місцевому рівні, та скасоване одразу ж,як це стало відомо керівництву федерації", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на офіційній Facebook-сторінці Федерації змішаних єдиноборств з’явилася новина про призначення Тітушка віце-президентом UFMMA у Київській області, але через деякий час повідомлення зникло.

"Вітаємо Тітушко вадима Сергійовича з посадою віце-президента UFMMA у Київській області", - йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, у 2013 році В.Тітушка звинувачували у побитті журналістів під час опозиційної акції 18 травня в Києві. У вересні 2013 року Шевченківський суд затвердив мирову угоду В.Тітушка з журналістами та засудив його до 2 років умовного покарання.

Українські Національні Новини

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