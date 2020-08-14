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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81252 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101578 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126182 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107073 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127027 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101165 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101993 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103996 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Назначение титушки в UFMMA в Киевской области: в федерации говорят, что это было "краткосрочное" решение

Назначение титушки в UFMMA в Киевской области: в федерации говорят, что это было "краткосрочное" решение

Киев  •  УНН

 • 108877 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Скандально известного спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко "назначили" на должность вице-президента UFMMA в Киевской области на местном уровне, и это решение было сразу отменено федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб UFMMA.

"Хотим прокомментировать ситуацию относительно Вадима Титушко. На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в сообщении.

Добавим, что на официальной Facebook-странице Федерации смешанных единоборств появилась новость о назначении Титушко вице-президентом UFMMA в Киевской области, но через некоторое время сообщение исчезло.

"Поздравляем Титушко Вадима Сергеевича с должностью вице-президента UFMMA в Киевской области", - говорилось в сообщении.

Напомним, в 2013 году В.Титушко обвиняли в избиении журналистов во время оппозиционной акции 18 мая в Киеве. В сентябре 2013 года Шевченковский суд утвердил мировое соглашение В.Титушко с журналистами и приговорил его к 2 годам условного наказания.

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