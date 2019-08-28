Призначений час судового засідання щодо Богатирьової
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Розгляд клопотання про взяття під варту екміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової у Печерському районному суді має розпочатися о 15.30, повідомляє УНН.
Раїса Богатирьова перебуває у приміщенні суду.
Слідчим суддею призначено суддю Світлану Смик.
Нагадаємо, 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про обрання екс-міністру МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як пояснили у столичній прокуратурі, згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У середу, 28 серпня, відповідне клопотання внесено прокурором до Печерського райсуду Києва.