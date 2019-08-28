Назначенно время судебного заседания по Богатыревой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Рассмотрение ходатайства о заключении под стражу экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой в Печерском районном суде должно начаться в 15.30, сообщает УНН.
Раиса Богатырева находится в здании суда.
Следственным судьей назначена судья Светлана Смык.
Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.
Как сообщал УНН, в мая 2015 года Печерский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министру МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемого не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.