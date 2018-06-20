Приватизація "Центренерго": в уряді сказали, коли з'являться умови продажу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабмін розраховує, що Фонд держмайна зможе у найближчий тиждень-два напрацювати усі умови продажу ПАТ "Центренерго" та запропонувати їх уряду. Про це під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН.
"Центренерго" – одне з найбільших підприємств, що готується до приватизації 2018 році. Радником і компанією, яка буде займатись підготовкою пропозиції та умов продажу, в тому числі, стартовою ціною, був визначений польський Ernst&Young. Вчора ми мали проміжну нараду з Фондом держмайна, міжнародними партнерами. Наразі радник ще не представив фінальні умови такого продажу. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень-два Фонд держмайна зможе напрацювати всі умови та запропонувати їх уряду. На даному етапі фінальні умови продажу ще не підготовлені", - сказав Саєнко.
Нагадаємо, першим об’єктом великої приватизації стало "Центренерго".
Також нагадаємо, у МЕРТ заявили, що цього року не виключено продаж кількох підприємств у межах великої приватизації.