Приватизація "Центренерго": в уряді сказали, коли з'являться умови продажу

"Центренерго" – одне з найбільших підприємств, що готується до приватизації 2018 році. Радником і компанією, яка буде займатись підготовкою пропозиції та умов продажу, в тому числі, стартовою ціною, був визначений польський Ernst&Young. Вчора ми мали проміжну нараду з Фондом держмайна, міжнародними партнерами. Наразі радник ще не представив фінальні умови такого продажу. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень-два Фонд держмайна зможе напрацювати всі умови та запропонувати їх уряду. На даному етапі фінальні умови продажу ще не підготовлені", - сказав Саєнко.

Нагадаємо, першим об’єктом великої приватизації стало "Центренерго".

Також нагадаємо, у МЕРТ заявили, що цього року не виключено продаж кількох підприємств у межах великої приватизації.