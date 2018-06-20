Приватизация "Центрэнерго": в правительстве сказали, когда появятся условия продажи

"Центрэнерго" - одно из крупнейших предприятий, которое готовится к приватизации в 2018 году. Советником и компанией, которая будет заниматься подготовкой предложения и условий продажи, в том числе, стартовой цены, был определен польский Ernst&Young. Вчера мы имели промежуточное совещание с Фондом госимущества, международными партнерами. Сейчас советник еще не представил финальные условия такой продажи. Мы ожидаем, что в ближайшие неделю-две Фонд госимущества сможет наработать все условия и предложить их правительству. На данном этапе финальные условия продажи еще не подготовлены", - сказал Саенко.

Напомним, первым объектом крупной приватизации стало "Центрэнерго".

Также напомним, в МЭРТ заявили, что в этом году не исключена продажа нескольких предприятий в рамках большой приватизации.