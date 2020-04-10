Приріст випадків COVID-19 в Україні за останню добу становить 32% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні приріст за минулу добу випадків захворюваності на COVID-19 становить 32%. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Приріст кількості випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 32%", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 311 нових підтверджених випадків інфікування.
Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 10 квітня, зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.
Як повідомлялося в УНН, пік захворюваності на COVID-19 в Україні 14 квітня не відбудеться, як очікувалось.