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Приріст випадків COVID-19 в Україні за останню добу становить 32% - МОЗ

Київ • УНН

 • 14841 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні приріст за минулу добу випадків захворюваності на COVID-19 становить 32%. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Приріст кількості випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 32%", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 311 нових підтверджених випадків інфікування.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 10 квітня, зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.

Як повідомлялося в УНН, пік захворюваності на COVID-19 в Україні 14 квітня не відбудеться, як очікувалось.

Українські Національні Новини

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