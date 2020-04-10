Прирост случаев COVID-19 в Украине за последние сутки составляет 32% - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине прирост за минувшие сутки случаев заболеваемости COVID-19 составляет 32%. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Прирост количества случаев с коронавирусная болезнью за минувшие сутки составляет 32%", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 311 новых подтвержденных случаев инфицирования.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 10 апреля, зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.
Как сообщалось в УНН, пик заболеваемости на COVID-19 в Украине 14 апреля не состоится, как ожидалось.