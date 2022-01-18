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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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На Луганщині виявили застреленого українського військового: відкрито провадження

На Луганщині виявили застреленого українського військового: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 17546 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил проводить розслідування загибелі військовослужбовця у Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані прокуратури у Facebook.

Деталі

Як зазначили, 18 січня до прокуратури надійшла інформація про виявлення без ознак життя військовослужбовця за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області.

За попередніми даними, військовий покінчив життя самогубством, вистріливши собі у підборіддя зі штатної зброї.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Розглядають також інші версії, зокрема — умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводять першочергові слідчі (розшукові) дії та вживають заходи для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Нагадаємо

У Десні в Чернігівській області, де розташований одноіменний навчальний центр, з автомата застрелився солдат-строковик.

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