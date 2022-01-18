На Луганщині виявили застреленого українського військового: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил проводить розслідування загибелі військовослужбовця у Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані прокуратури у Facebook.
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Як зазначили, 18 січня до прокуратури надійшла інформація про виявлення без ознак життя військовослужбовця за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області.
За попередніми даними, військовий покінчив життя самогубством, вистріливши собі у підборіддя зі штатної зброї.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Розглядають також інші версії, зокрема — умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
Наразі проводять першочергові слідчі (розшукові) дії та вживають заходи для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.
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