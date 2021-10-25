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В "Десне" из автомата застрелился солдат-срочник

Киев • УНН

 • 49402 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Десне Черниговской области, где расположен одноименный учебный центр, из автомата застрелился солдат-срочник. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона, пишет УНН.

В "Десне" из автомата застрелился солдат-срочник

Цитата:

"24.10.2021 Деснянской специализированной прокуратурой Центрального региона Украины получена информация из одной из воинских частей, которая дислоцирована в Киевской области, о гибели военнослужащего этой воинской части, 1997 г.р., уроженца города Павлоград, Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Детали

Предварительно установлено, что солдат-срочник, находясь в карауле, произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, причинив себе телесные повреждения. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

По факту гибели военнослужащего Деснянской спецпрокуратурой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Также следствием рассматриваются другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение всех обстоятельств трагического события.

На трагический инцидент отреагировали и в учебном центре "Десна". "С прискорбием сообщаем, что вчера один из военнослужащих срочной службы совершил самоубийство во время несения службы в карауле из автомата АК-74.
Военнослужащему было 23 года. В подразделении характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял.
Сейчас ведутся следственные действия", - указали в центре.

Напомним

На границе с Беларусью выстрелил себе в голову из автомата военнослужащий-срочник.

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