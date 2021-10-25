У "Десні" з автомата застрелився солдат-строковик

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“24.10.2021 Деснянською спеціалізованою прокуратурою Центрального регіону України отримано інформацію з однієї з військових частин, яка дислокована на Київщині, про загибель військовослужбовця цієї військової частини, 1997 р.н., уродженця міста Павлоград, Дніпропетровської області”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Попередньо встановлено, що солдат-строковик, перебуваючи у варті, здійснив кілька пострілів з автомату АК-74, завдавши собі тілесні ушкодження. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

За фактом загибелі військовослужбовця Деснянською спецпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”. Також слідством розглядаються інші версії, у тому числі — умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, направлені на уточнення усіх обставин трагічної події.

На трагічний інцидент відреагували і в навчальному центрі "Десна". "Із сумом повідомляємо, що вчора один із військовослужбовців строкової служби скоїв самогубство під час несення служби у варті з автомату АК-74.

Військовослужбовцю було 23 роки. В підрозділі характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв.

Наразі ведуться слідчі дії", - вказали у центрі.

Нагадаємо

На кордоні з Білоруссю вистрелив собі у голову з автомата військовослужбовець-строковик.