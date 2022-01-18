В Луганской области обнаружили застреленного украинского военного: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил проводит расследование гибели военнослужащего в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные прокуратуры в Facebook.
Детали
Как отметили, 18 января в прокуратуру поступила информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего по контракту, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области.
По предварительным данным, военный покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в подбородок из штатного оружия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Рассматривают и другие версии, в том числе — умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
Сейчас проводят первоочередные следственные (розыскные) действия и принимают меры для всестороннего, полного и непредвзятого исследования всех обстоятельств трагического события.
Напомним
В Десне Черниговской области, где расположен одноименный учебный центр, из автомата застрелился солдат-срочник.