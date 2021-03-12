“Припаркувався як нардеп”: Давид Арахамія залишив своє авто прямо на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Автомобіль керівника фракції “Слуга народу” Давида Арахамії зафіксували припаркованим прямо на пішохідному переході біля Офісу Президента України. Про це написав у Facebook український журналіст Михайло Ткач, передає УНН.
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“Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента „слуги народа“ Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором”, — повідомив Михайло Ткач.
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Журналіст також опублікував фотографії автомобіля Давида Арахамії на своїй сторінці у Facebook. Публікація набрала масу коментарів та поширень серед читачів.
Додамо
Саме сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.