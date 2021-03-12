“Припаркувався як нардеп”: Давид Арахамія залишив своє авто прямо на пішохідному переході

Цитата

“Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента „слуги народа“ Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором”, — повідомив Михайло Ткач.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зупинка фінансування “Слуги народу”: Арахамія розповів, що могло не сподобатись НАЗК

Журналіст також опублікував фотографії автомобіля Давида Арахамії на своїй сторінці у Facebook. Публікація набрала масу коментарів та поширень серед читачів.

Додамо

Саме сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.