"Припарковался как нардеп": Давид Арахамия оставил свое авто прямо на пешеходном переходе

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37718 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54579 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105952 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141846 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194075 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192705 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278435 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325529 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157813 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143122 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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"Припарковался как нардеп": Давид Арахамия оставил свое авто прямо на пешеходном переходе

"Припарковался как нардеп": Давид Арахамия оставил свое авто прямо на пешеходном переходе

Киев  •  УНН

 • 47634 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Автомобиль руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия зафиксировали припаркованным прямо на пешеходном переходе у Офиса Президента Украины. Об этом написал в Facebook украинский журналист Михаил Ткач, передает УНН.

Цитата

"Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал в офис президента "Слуги народа" Зеленского и запарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - сообщил Михаил Ткач.

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Журналист также опубликовал фотографии автомобиля Давида Арахамия на своей странице в Facebook. Публикация набрала массу комментариев и шеров среди читателей.

Добавим

Именно сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

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