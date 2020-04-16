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Примусове вилучення землі у Криму: українців закликали звертатись в ЄСПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало громадян, які мають майно у тимчасово окупованому Криму звертатися до Європейського суду з прав людини у разі спроби його вилучення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Російська окупаційна адміністрація готується до примусового вилучення 9,75 тис. земельних ділянок, які межують з Херсонською областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Основною метою такого вилучення є позбавлення власності громадян України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб окупаційна влада збирається поширити на Крим і Севастополь дію указу Президента РФ від 9 січня 2011 р., яким визначається статус земель у прикордонних районах. Земельні ділянки громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства будуть “викуплені” у примусовому порядку або вилучені, якщо власники не змінять громадянство на російське або не переоформлять майно на російські компанії.

“Такі дії є безпрецедентним порушенням міжнародного права. Вони є дискримінаційними щодо українських громадян та фактично є експропріацією, що заборонена міжнародними договорами з РФ. Також, це є порушенням положень „Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод“ на мирне володіння своєю власністю. Всі ці порушення відкривають двері для звернення до відповідних судових інституцій, до Європейського суду з прав людини щодо порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права. кожна особа, яка спробує примусово вилучати власність громадян України, має пам’ятати, що за це доведеться відповідати персонально — це правила цивілізованого світу. Всі акти, якими керується російська окупаційна влада на українській землі є нікчемними з правової точки зору”, — заявив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

Мінреінтеграції розглядає спробу поширення указу Президента РФ від 09.01.2011 р. на Крим і Севастополь через шість років окупації як посилення тиску окупаційної влади на громадян. Під цим приводом можуть розпочатися спроби вилучити майно у всіх, хто незгоден з російськими порядками. Зокрема, це може стати засобом додаткового тиску на представників кримськотатарського народу, щоб заблокувати акції солідарності та вшанування пам’яті жертв примусової депортації.

“Я закликаю всіх громадян України в тимчасово окупованому Криму опиратися свавіллю з боку окупаційної влади. Наддавайте всю інформацію про спроби вилучення вашої землі. Всі випадки порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях будуть зафіксовані і стануть основою для реагування відповідних державних органів”, — підкреслив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 20 березня президент Росії підписав Указ № 201, яким заборонив іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам мати у власності земельні ділянки в прибережних районах тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополь. 

Як раніше повідомляв УНН, у представництві Президента в АРК засудили указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму. Окрім того, Україна закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму. 

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