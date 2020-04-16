Примусове вилучення землі у Криму: українців закликали звертатись в ЄСПЛ

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало громадян, які мають майно у тимчасово окупованому Криму звертатися до Європейського суду з прав людини у разі спроби його вилучення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.