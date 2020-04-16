Принудительное изъятие земли в Крыму: украинцев призвали обращаться в ЕСПЧ

"Российская оккупационная администрация готовится к принудительному изъятию 9,75 тыс. земельных участков, граничащих с Херсонской областью или находятся в прибрежных районах временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя. Основной целью такого изъятия является лишение собственности граждан Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом оккупационная власть собирается распространить на Крым и Севастополь действие Указа Президента РФ от 9 января 2011 года, которым определяется статус земель в приграничных районах. Земельные участки граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства будут "выкуплены" в принудительном порядке или изъяты, если владельцы не изменят гражданство на российское либо не переоформят имущество на российские компании.

"Такие действия являются беспрецедентным нарушением международного права. Они являются дискриминационными в отношении украинских граждан и фактически является экспроприацией, что запрещено международными договорами с РФ. Также, это является нарушением положений "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" на уважение своей собственности. Все эти нарушения открывают двери для обращения в соответствующие судебные институты, в Европейский суд по правам человека о нарушении РФ норм международного гуманитарного права. Каждое лицо, попытается принудительно изымать собственность граждан Украины, должно помнить, что за это придется отвечать персонально - это правила цивилизованного мира. Все акты, которыми руководствуется российская оккупационная власть на украинской земле являются ничтожными с правовой точки зрения", - заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Минреинтеграции рассматривает попытку распространения Указа Президента РФ от 09.01.2011 г. на Крым и Севастополь через шесть лет оккупации как усиление давления оккупационной власти на граждан. Под этим предлогом могут начаться попытки изъять имущество у всех, кто не согласен с российскими порядками. В частности, это может стать средством дополнительного давления на представителей крымскотатарского народа, чтобы заблокировать акции солидарности и памяти жертв принудительной депортации.

"Я призываю всех граждан Украины во временно оккупированном Крыму сопротивляться произволу со стороны оккупационных властей. Предоставляйте всю информацию о попытках изъятия вашей земли. Все случаи нарушения прав человека на временно оккупированных территориях будут зафиксированы и станут основой для реагирования соответствующих государственных органов", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Напомним, 20 марта президент России подписал Указ № 201, которым запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.

Как ранее сообщал УНН, в представительстве Президента в АРК осудили указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму. Кроме того, Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.