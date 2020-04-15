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У представництві Президента в АРК засудили указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Росія продовжує безпідставне та масове позбавлення права власності громадян України в Криму, порушуючи норми міжнародного права. Про це повідомили у Представництві Президента України в АР Крим, передає УНН.

“Черговим кроком окупантів є незаконне включення понад 11,5 тис. земельних ділянок на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь до переліку територій, де земельні ділянки не можуть належати іноземцям та іноземним юрособам на праві приватної власності. При цьому окупаційна влада РФ неправомірно визначає як іноземців й громадян України, які проживають або володіють майном в Криму, але не отримали незаконний паспорт РФ”, — йдеться у повідомленні.

У представництві президента в АР Крим дії держави-окупанта назвали такими, що “призводять до серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та прав людини, зокрема й положень статті 1 Протоколу 1 ЄКПЛ щодо права мирно володіти своїм майном”.

“Наразі, прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом широкомасштабного привласнення державної та приватної власності державою-окупантом на території півострову Крим”, — додали у повідомленні.

Зазначається, що відомості про системне вчинення такого воєнного злочину посадовими особами окупаційної влади та влади РФ направлені прокуратурою АР Крим спільно з Регіональним центром прав людини до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, та відображені у звітах Офісу Прокурора МКС за 2017-2019 роки стосовно проведення переднього вивчення ситуації в Криму. “Також про порушення прав власності йдеться в міждержавній заяві України проти РФ в ЄСПЛ”, — додали у пресслужбі представництва президента в Криму.

Там нагадали, що США та країни ЄС вчергове засудили порушення Росією норм міжнародного права, зазначивши, що це є основою для посилення міжнародних санкцій.

Нагадаємо, 20 березня президент Росії підписав Указ № 201, яким заборонив іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам мати у власності земельні ділянки в прибережних районах тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.

Нагадаємо, Україна закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму.

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