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США засуджує призов жителів анексованого Криму на військову службу Росії

США засуджує призов жителів анексованого Криму на військову службу Росії

Київ • УНН

 • 13134 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сполучені Штати засуджують призов жителів Криму на військову службу Росії. Про це повідомляє Посольство США в Україні, передає УНН.

"Ми доєднуємось до МЗС України і також засуджуємо призов жителів Криму на військову службу Росії. Крим це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно та повною мірою покинути територію України та припинити порушення прав людини в Криму", - наголосили у посольстві.

Нагадаємо, напередодні міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією призову на війському службу на тимчасово окупованиму Криму.

Українські Національні Новини

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