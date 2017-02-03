Прикордонники виявили старовинні монети на кордоні з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого, прикордонники Сумщини запобігли спробі незаконного переміщення через кордон старовинної монети. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вночі в пункті пропуску “Бачівськ” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці за інформацією УСБУ в Сумській області запобігли спробі незаконного переміщення через кордон старовинної монети. Срібну монету часів Російської імперії 1837 року випуску виявили в автомобілі “Audi”, яким прямували до Росії двоє наших співвітчизників.
А учора у цьому ж пункті пропуску, також за інформацією співробітників СБУ, в особистих речах 37-річного громадянина України, який йшов до Росії пішки, правоохоронці виявили колекційний альбом. В ньому були старовинні грошові знаки: 10 купюр часів Російської імперії середини ХІХ — середини ХХ століття та 9 старовинних монет кінця ХІХ — середини ХХ століття.
Крім того, сьогодні на українсько-білоруському кордоні, в пункті пропуску “Виступовичі-авто” прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками фіскальної служби виявили чотири старовинні монети. Монети 1755 — 1940 років випуску знайшли в бардачку автомобіля “Рено” литовської реєстрації, який рухався на територію Республіки Білорусь.
За цими фактами правопорушень було складено відповідні документи, предмети, які можливо становлять історичну та культурну цінність, вилучено.
Як повідомляв УНН, середньовічній меч з Рівненщини контрабандисти хотіли продати за 15 тис. фунтів.