Пограничники обнаружили старинные монеты на границе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, пограничники Сумской области предотвратили попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня ночью в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни по информации УСБУ в Сумской области предотвратили попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты. Серебряную монету времен Российской империи 1837 выпуска обнаружили в автомобиле "Audi", которым направлялись в Россию двое наших соотечественников.
А вчера в этом же пункте пропуска, также по информации сотрудников СБУ, в личных вещах 37-летнего гражданина Украины, который шел в Россию пешком, правоохранители обнаружили коллекционный альбом. В нем старинные денежные знаки: 10 купюр времен Российской империи середины XIX - середины ХХ века и 9 старинных монет конца XIX - середины ХХ века.
Кроме того, сегодня на украинско-белорусской границе, в пункте пропуска "Выступовичи-авто" пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили четыре старинные монеты. Монеты 1755 - 1940 годов выпуска нашли в бардачке автомобиля "Рено" литовской регистрации, который двигался на территорию Республики Беларусь.
По этим фактам правонарушений были составлены соответствующие документы, предметы, которые можно представляющих историческую и культурную ценность, изъяты.
Как сообщал УНН, средневековой меч из Ровенской области контрабандисты хотели продать за 15 тыс. фунтов.