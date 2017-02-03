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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники обнаружили старинные монеты на границе с Россией

Киев • УНН

 • 11366 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, пограничники Сумской области предотвратили попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники обнаружили старинные монеты на границе с Россией

Сегодня ночью в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни по информации УСБУ в Сумской области предотвратили попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты. Серебряную монету времен Российской империи 1837 выпуска обнаружили в автомобиле "Audi", которым направлялись в Россию двое наших соотечественников.

А вчера в этом же пункте пропуска, также по информации сотрудников СБУ, в личных вещах 37-летнего гражданина Украины, который шел в Россию пешком, правоохранители обнаружили коллекционный альбом. В нем старинные денежные знаки: 10 купюр времен Российской империи середины XIX - середины ХХ века и 9 старинных монет конца XIX - середины ХХ века.

Кроме того, сегодня на украинско-белорусской границе, в пункте пропуска "Выступовичи-авто" пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили четыре старинные монеты. Монеты 1755 - 1940 годов выпуска нашли в бардачке автомобиля "Рено" литовской регистрации, который двигался на территорию Республики Беларусь.

По этим фактам правонарушений были составлены соответствующие документы, предметы, которые можно представляющих историческую и культурную ценность, изъяты.

Как сообщал УНН, средневековой меч из Ровенской области контрабандисты хотели продать за 15 тыс. фунтов.

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