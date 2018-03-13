Прикордонники: бойовики "Л/ДНР" примушують молодь отримувати фейкові документи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Бойовики "Л/ДНР" примушують молодь отримувати фейкові документи псевдореспублік. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Документи на території фейкових "республік" продовжують примушувати отримувати представники незаконних збройних формувань. Їх відсутність на окупованих територіях тягне за собою неприємності. Та, якщо раніше найчастіше під тиск бойовиків найбільше підпадали літні люди, то тепер підпадає молодь", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у КПВВ "Гнутове" за маршрутом "Донецьк-Маріуполь" пішки прибула громадянка України 2000 року народження. У дівчини під час огляду її особистих речей було виявлено паспорт "громадянина" так званої "ДНР".
Співробітникам Донецько-Луганського регіонального управління громадянка пояснила, що в місто Маріуполь вона їде з метою отримання біометричного паспорта, але після досягнення 16-річного віку через "політику" так званої "міграційної служби "ДНР" була змушена отримати "липовий документ". Це пов’язано з постійним перетином блокпостів бойовиків на тимчасово окупованій території, де ці "документи" вимагаються.
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