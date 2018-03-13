Пограничники: боевики "Л/ДНР" заставляют молодежь получать фейковые документы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Боевики "Л/ДНР" заставляют молодежь получать фейковые документы псевдореспублик. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Документы на территории фейковых "республик" продолжают заставлять получать представители незаконных вооруженных формирований. Их отсутствие на оккупированных территориях влечет за собой неприятности. Но, если раньше чаще всего под давление боевиков больше подпадали пожилые люди, то теперь подпадает молодежь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в КПВВ "Гнутово" по маршруту "Донецк-Мариуполь" пешком прибыла гражданка Украины 2000 года рождения. У девушки при осмотре его личных вещей было обнаружено паспорт "гражданина" так называемой "ДНР".
Сотрудникам Донецко-Луганского регионального управления гражданка пояснила, что в город Мариуполь она едет с целью получения биометрического паспорта, но по достижении 16-летнего возраста из-за "политики" так называемой "миграционной службы "ДНР" была вынуждена получить "липовый документ". Это связано с постоянным пересечением блокпостов боевиков на временно оккупированной территории, где эти "документы" требуются.
Напомним, СБУ разоблачила попытку вербовки украинца спецслужбами РФ.