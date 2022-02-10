Прикарпаття лідирує за заповненістю "ковідних" відділень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Івано-Франківська область сьогодні є лідером за заповненістю "ковідних" відділень лікарень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал проекту про коронавірус в Україні "Коронавірус_інфо".
Цитата:
“Івано-Франківщина залишається лідером за заповненістю ковідних відділень — 58,7% (1 986 осіб). Також високий рівень госпіталізацій зафіксовано в Рівненській, Хмельницькій та Київській областях”, — йдеться в повідомленні з посиланням на дані з дашборду РНБО.
Деталі
Загалом, в Україні заповненість ковідних відділень становить 43,5%.
Наразі госпіталізовано 31 093 особи.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 4,42 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 лютого, — втретє з початку пандемії понад 40 тисяч. Летальних випадків за добу побільшало до 280.