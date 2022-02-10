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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54253 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Прикарпаття лідирує за заповненістю "ковідних" відділень

Прикарпаття лідирує за заповненістю "ковідних" відділень

Київ • УНН

 • 18640 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Івано-Франківська область сьогодні є лідером за заповненістю "ковідних" відділень лікарень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал проекту про коронавірус в Україні "Коронавірус_інфо".

Цитата:

“Івано-Франківщина залишається лідером за заповненістю ковідних відділень — 58,7% (1 986 осіб). Також високий рівень госпіталізацій зафіксовано в Рівненській, Хмельницькій та Київській областях”, — йдеться в повідомленні з посиланням на дані з дашборду РНБО.

Деталі

Загалом, в Україні заповненість ковідних відділень становить 43,5%.

Наразі госпіталізовано 31 093 особи.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 4,42 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 лютого, — втретє з початку пандемії понад 40 тисяч. Летальних випадків за добу побільшало до 280.

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