Прикарпатье лидирует по заполненности "ковидных" отделений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Ивано-Франковская область сегодня является лидером по заполненности "ковидных" отделений больниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал проекта о коронавирусе в Украине "Коронавірус_інфо".
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“Ивано-Франковская область остается лидером по заполненности ковидных отделений - 58,7% (1 986 человек). Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях”, — говорится в сообщении со ссылкой на данные из дашборда СНБО.
Детали
В целом, в Украине заполненность "ковидных" отделений составляет 43,5%.
В настоящее время госпитализированы 31 093 человека.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 4,42 млн случаев COVID-19, прирост за сутки, 9 февраля, — в третий раз с начала пандемии более 40 тысяч. Число летальных случаев за сутки увеличилось до 280.