Прибрали зірки та виправили дату: у столиці завершується демонтаж елементів із радянського обеліска "Місто-герой Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У столиці на Галицькій площі завершується демонтаж елементів із радянського обеліска "Місто-герой Київ", передає УНН із посиланням на КМДА.
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"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!" – написала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у своєму Facebook.
Додамо
Під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.
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