Убрали звезды и исправили дату: в столице завершается демонтаж элементов с советского обелиска "Город-герой Киев"

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"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Дальше будет!" – написала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в своем Facebook.

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Во время выполнения работ убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" – год, когда началась Вторая мировая война.

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