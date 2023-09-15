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Убрали звезды и исправили дату: в столице завершается демонтаж элементов с советского обелиска "Город-герой Киев"

Киев • УНН

 • 429018 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В столице на Галицкой площади завершается демонтаж элементов с советского обелиска "Город-герой Киев", передает УНН со ссылкой на КГГА. 

Цитата

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Дальше будет!" – написала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в своем Facebook.

Добавим

Во время выполнения работ убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись "1941" на "1939" – год, когда началась Вторая мировая война.

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