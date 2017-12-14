Прибиральник знайшов у потязі "Інтерсіті" корпус гранати РГД-5
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прибиральник знайшов в потязі "Інтерсіті" сполученням Перемишль-Київ предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
Предмет, ззовні схожий на гранату, виявив прибиральник під час руху потяга. Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким, і він його перевірив. Про знахідку чоловік повідомив на правоохоронцям на лінію "102".
На місце події виїхали вибухотехніки, працівники поліції, бригада екстреної медичної допомоги. Коли потяг зупинився в Тернополі, фахівці оглянули його та вилучили предмет.
"За попередньою інформацією - в пакеті знаходився, ймовірно, пустотілий корпус гранати РГД-5. Її передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Працівники поліції встановлюють, хто і куди перевозив небезпечний предмет", - сказано у повідомленні.
Подія внесена в ЄРДР за ст.263 ч.1 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває слідство.
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