Уборщик нашел в поезде "Интерсити" корпус гранаты РГД-5
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уборщик нашел в поезде "Интерсити" сообщением Перемышль-Киев предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.
Предмет, внешне похожий на гранату, обнаружил уборщик во время движения поезда. Он, зайдя в тамбур, забирал пакет с мусором. Пакет показался работнику поезда тяжелым, и он его проверил. О находке мужчина сообщил на правоохранителям на линию "102".
На место происшествия выехали взрывотехники, сотрудники полиции, бригада экстренной медицинской помощи. Когда поезд остановился в Тернополе, специалисты осмотрели его и изъяли предмет.
"По предварительной информации - в пакете находился, вероятно, пустотелый корпус гранаты РГД-5. Ее передали на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Работники полиции устанавливают, кто и куда перевозил опасный предмет", - говорится в сообщении.
Событие внесено в ЕРДР по ст.263 ч.1 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Продолжается следствие.
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