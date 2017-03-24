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При пожежі на пороховому заводі в Росії загинула людина

При пожежі на пороховому заводі в Росії загинула людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Під час пожежі на Казанському пороховому заводі загинув начальник караулу пожежної частини, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Під час пожежі загинула одна людина — начальник караулу спеціальної пожежної частини № 3 спеціального управління Федеральної протипожежної служби МНС Росії”, — сказав представник регіонального управління рятувального відомства.

За інформацією МНС, загиблий начальник варти пожарноспасательной частини Едуард Ілларіонов першим прибув до місця пожежі. Він отримав травми, несумісні з життям, і помер в машині швидкої допомоги.

“Завдяки чітким і рішучим діям варти, очолюваної Едуардом Ілларіоновим, вдалося зняти загрозу поширення вогню і запобігти більш негативним наслідкам пожежі в одному з цехів заводу”, — зазначили у МНС Росії.

Також у повідомленні зазначено, що інших постраждалих під час пожежі немає.

Як повідомляв УНН, в Росії, пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на Казанський пороховий завод після повідомлення про загорання.

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