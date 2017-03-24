При пожежі на пороховому заводі в Росії загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Під час пожежі на Казанському пороховому заводі загинув начальник караулу пожежної частини, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Під час пожежі загинула одна людина — начальник караулу спеціальної пожежної частини № 3 спеціального управління Федеральної протипожежної служби МНС Росії”, — сказав представник регіонального управління рятувального відомства.
За інформацією МНС, загиблий начальник варти пожарноспасательной частини Едуард Ілларіонов першим прибув до місця пожежі. Він отримав травми, несумісні з життям, і помер в машині швидкої допомоги.
“Завдяки чітким і рішучим діям варти, очолюваної Едуардом Ілларіоновим, вдалося зняти загрозу поширення вогню і запобігти більш негативним наслідкам пожежі в одному з цехів заводу”, — зазначили у МНС Росії.
Також у повідомленні зазначено, що інших постраждалих під час пожежі немає.
Як повідомляв УНН, в Росії, пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на Казанський пороховий завод після повідомлення про загорання.