При пожаре на пороховом заводе в России погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Во время пожара на Казанском пороховом заводе погиб начальник караула пожарной части, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Во время пожара погиб один человек - начальник караула специальной пожарной части № 3 специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России", - сказал представитель регионального управления спасательного ведомства.
По информации МЧС, погибший начальник караула пожарноспасательной части Эдуард Илларионов первым прибыл к месту пожара. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи.
"Благодаря четким и решительным действиям стражи, возглавляемой Эдуардом Илларионовым, удалось снять угрозу распространения огня и предотвратить более негативные последствия пожара в одном из цехов завода", - отметили в МЧС России.
Также в сообщении отмечено, что других пострадавших при пожаре нет.
Как сообщал УНН, в России, пожарно-спасательные подразделения выехали на Казанский пороховой завод после сообщения о возгорании .