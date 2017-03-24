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При пожаре на пороховом заводе в России погиб человек

Киев • УНН

 • 15794 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Во время пожара на Казанском пороховом заводе погиб начальник караула пожарной части, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Во время пожара погиб один человек - начальник караула специальной пожарной части № 3 специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России", - сказал представитель регионального управления спасательного ведомства.

По информации МЧС, погибший начальник караула пожарноспасательной части Эдуард Илларионов первым прибыл к месту пожара. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи.

"Благодаря четким и решительным действиям стражи, возглавляемой Эдуардом Илларионовым, удалось снять угрозу распространения огня и предотвратить более негативные последствия пожара в одном из цехов завода", - отметили в МЧС России.

Также в сообщении отмечено, что других пострадавших при пожаре нет.

Как сообщал УНН, в России, пожарно-спасательные подразделения выехали на Казанский пороховой завод после сообщения о возгорании .

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