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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18213 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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При обміні військовополонених рашисти ділять людей на “сорти” – ГУР

При обміні військовополонених рашисти ділять людей на “сорти” – ГУР

Київ • УНН

 • 759774 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. При обміні військовополоненими найменший інтерес у путінського режиму до промусово мобілізованих із окупованих українських територій. Найбільшу цінність мають ті, хто володіє інформацією, або певними навиками. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.

Цитата

"Якщо ми говоримо про антирейтинг, то якраз рашистський режим – фашиський по своїй суті, тому що він проводить градацію. Наприклад, примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій – це позиція номер один в антирейтинзі. А всі решта – починається вкрай тяжкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями і навиками. Чим простіша людина у рашистів, тим менший до неї інтерес, особливо якщо це людина з тимчасово окупованої території. І в цьому сутність путінського режиму, коли вони декларують єдність, але при цьому ділять людей на “сорти”, – повідомив Юсов.

Нагадаємо

На території Луганської області окупанти планують масову мобілізацію чоловіків, незалежно від віку та медичного стану.

Українські Національні Новини

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