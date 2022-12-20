При обміні військовополонених рашисти ділять людей на “сорти” – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. При обміні військовополоненими найменший інтерес у путінського режиму до промусово мобілізованих із окупованих українських територій. Найбільшу цінність мають ті, хто володіє інформацією, або певними навиками. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.
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"Якщо ми говоримо про антирейтинг, то якраз рашистський режим – фашиський по своїй суті, тому що він проводить градацію. Наприклад, примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій – це позиція номер один в антирейтинзі. А всі решта – починається вкрай тяжкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями і навиками. Чим простіша людина у рашистів, тим менший до неї інтерес, особливо якщо це людина з тимчасово окупованої території. І в цьому сутність путінського режиму, коли вони декларують єдність, але при цьому ділять людей на “сорти”, – повідомив Юсов.
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На території Луганської області окупанти планують масову мобілізацію чоловіків, незалежно від віку та медичного стану.