При обмене военнопленных рашисты делят людей на "сорты" - ГУР

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"Если мы говорим об антирейтинге, то как раз рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит градацию. Например, принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий – это позиция номер один в антирейтинге. А все остальное – начинается очень тяжелый процесс. Понятно, что офицеры имеют повышенный спрос, а также люди, обладающие определенными знаниями и навыками, чем проще человек у рашистов, тем меньше к нему интерес, особенно если это человек с временно оккупированной территории. И в этом сущность путинского режима, когда они декларируют единство, но при этом делят людей на “сорта”, – сообщил Юсов.

Напомним

На территории Луганской области оккупанты планируют массовую мобилизацию мужчин, независимо от возраста и медицинского состояния.