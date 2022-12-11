Не дивлячись ні на вік, ні на медичний стан: на Луганщині окупанти планують мобілізацію усіх чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На території Луганської області окупанти планують масову мобілізацію чоловіків, незалежно від віку та медичного стану чоловіків. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«Є чітке розуміння, що мобілізувати будуть всіх. Ми бачили еволюцію набору у російські війська під патріотичними гаслами до фінансової мотивації. А зараз це відбувається виключно з примусовими заходами. Їм потрібне “гарматне м’ясо”. За 10 місяців вони мобілізували більшість чоловіків Луганської області, вже не дивлячись ні на що: ні на вік, ні на медичний стан», – повідомив Гайдай.
Він додав, що зараз більшість російських професійних військових та професійних підрозділів загинули.
«За 10 місяців, якими б вони професійними не були, їх Збройні сили України розбили. Там залишилися невеликі боєздатні частини. Назви бригад залишилися, але більшість їх складають свіжомобілізовані, які мають підготовку 2-3 тижні», – зазначив Гайдай.
Нагадаємо
На Луганщині російські окупанти публічно б'ють чоловіків, які відмовляються від мобілізації.