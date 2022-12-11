Не смотря ни на возраст, ни на медицинское состояние: в Луганской области оккупанты планируют мобилизацию всех мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На территории Луганской области оккупанты планируют массовую мобилизацию мужчин, независимо от возраста и медицинского состояния мужчин. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«Есть четкое понимание, что мобилизовать будут всех. Мы видели эволюцию набора в русские войска под патриотическими лозунгами к финансовой мотивации. А сейчас это происходит исключительно с принудительными мерами. Им нужно “пушечное мясо”. За 10 месяцев они мобилизовали большинство мужчин Луганской области, уже не смотря ни на что: ни на возраст, ни на медицинское состояние», – сообщил Гайдай.
Он добавил, что сейчас большинство российских профессиональных военных и профессиональных подразделений погибли.
«За 10 месяцев, какими бы они профессиональными ни были, их Вооруженные силы Украины разбили. Там остались небольшие боеспособные части. Названия бригад остались, но большинство их составляют свежемобилизованные, которые имеют подготовку 2-3 недели», – отметил Гайдай.
Напомним
В Луганской области русские оккупанты публично избивают мужчин, которые отказываются от мобилизации.