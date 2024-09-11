Президент затвердив положення про Національну премію імені Тараса Шевченка: кому вручається

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Про це УНН повідомляє із посилання на указ №626/2024 від 10 вересня "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка" оприлюднений на сайті Президента.

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Згідно з указом, Національна премія України імені Тараса Шевченка є державною нагородою України за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення та демократизацію українського суспільства.

Національна премія може бути присуджена як громадянину України, так і іноземцю, а також особі без громадянства.

Національна премія присуджується творцям нових оригінальних творів, опублікованих протягом останніх п'яти років.

Цим указам Президент також затвердив Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом повноважень із нагородження премією.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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