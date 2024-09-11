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Президент затвердив положення про Національну премію імені Тараса Шевченка: кому вручається

Президент затвердив положення про Національну премію імені Тараса Шевченка: кому вручається

Київ • УНН

 • 20591 перегляди

Президент України затвердив оновлене Положення про Національну премію імені Тараса Шевченка. Премія присуджується за видатні твори літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики останніх п'яти років.

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Про це УНН повідомляє із посилання на указ №626/2024 від 10 вересня "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка" оприлюднений на сайті Президента.

Деталі

Згідно з указом, Національна премія України імені Тараса Шевченка є державною нагородою України за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення та демократизацію українського суспільства.

Національна премія може бути присуджена як громадянину України, так і іноземцю, а також особі без громадянства.

Національна премія присуджується творцям нових оригінальних творів, опублікованих протягом останніх п'яти років.

Цим указам Президент також затвердив Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом повноважень із нагородження премією.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський вручив нагороди "Національна легенда України". Серед нагороджених - Усик, Харлан та Параджанов22.08.24, 21:25 • 31917 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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