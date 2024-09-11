Президент утвердил положение о Национальной премии имени Тараса Шевченко: кому вручается

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №626/2024 от 10 сентября "Вопрос Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко" обнародован на сайте Президента.

Детали

Согласно указу, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко является государственной наградой Украины за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества.

Национальная премия может быть присуждена как гражданину Украины, так и иностранцу, а также лицу без гражданства.

Национальная премия присуждается создателям новых оригинальных произведений, опубликованных в течение последних пяти лет.

Этим указом Президент также утвердил Положение о Комитете по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко является вспомогательным органом, обеспечивающим осуществление Президентом полномочий по награждению премией.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленський вручив нагороди "Національна легенда України". Серед нагороджених - Усик, Харлан та Параджанов