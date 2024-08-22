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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Среди награжденных - Усик, Харлан и Параджанов

Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Среди награжденных - Усик, Харлан и Параджанов

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 18:25  •  12802 просмотра

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Президент Украины отметил 11 выдающихся людей наградой «Национальная легенда Украины». Среди награжденных - композитор Игорь Поклад, спортсменка Ольга Харлан, боксер Александр Усик и другие.

Накануне Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отметили выдающихся людей наградой "Национальная легенда Украины", передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства подчеркнул: несмотря на агрессию россии ценности, которые являются фундаментом этой награды, остались неизменными.

"Это уважение. Это уважение. Это достоинство. Это то, как государство Украина говорит спасибо своим людям, своим героям, своим легендам. Тем, кто между нами и кого мы должны ценить. Тем, кого с нами, к сожалению, нет. Мы все должны их помнить. Легенды, которые вдохновляют нас. Легенды, которым аплодирует мир. И я хотел бы, чтобы мы сейчас поаплодировали нашим украинским легендам", - сказал Владимир Зеленский.

В этом году наградой "Национальная легенда Украины" Президент отметил 11 человек.

Это:

Выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины Игорь Поклад. Автор более 150 песен, музыкальных спектаклей, произведений к более чем 40 украинским лентам и анимационным фильмам.

Генеральный конструктор - гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".

Самая титулованная украинская спортсменка: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан.

Врач - торакальный хирург Виталий Хмель. С начала российской агрессии сделал более ста сложнейших операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизни более 50 защитникам.

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич, позывной Хантер. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", из которой установлен мировой рекорд - точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 м.

Проводница Укрзализныци Ирина Юрченко. 25 февраля 2022 года заступила на дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орест держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.

Украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины Александр Дубовик. Представитель "неофициального" искусства советских времен. Работы автора хранятся в Национальном художественном музее Украины, музеях США, Германии и в частных коллекциях.

Американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины Говард Баффет. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 млн долл. Эти средства пошли, в частности, на еду пострадавшим, восстановление зданий, помощь аграриям, обучение саперов, протезирование ветеранов.

Украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. С начала полномасштабного вторжения его фонд помогает пострадавшим семьям. Провел семь благотворительных аукционов и перевел около 740 тыс. долл. в поддержку украинской армии.

Посмертно награды удостоены Сергей Параджанов и Нина Матвиенко.

Сергей Параджанов - украинский и армянский кинорежиссер и сценарист. Создал почти 20 художественных и документальных фильмов. Его лента "Тени забытых предков" получила 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях мира.

Нина Матвиенко - народная артистка Украины, Герой Украины. В ее репертуаре много народных песен. Занималась литературным творчеством, играла в теле- и радиоспектаклях, гастролировала в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки.

Отличие "Национальная легенда Украины" было введено в 2021 году. С тех пор Президент ежегодно отмечает этой наградой людей, которые внесли вклад в становление независимой Украины и защиту нашего государства, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Полную телевизионную версию церемонии награждения будут транслировать в эфире национального телемарафона "Единые новости" 25 августа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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