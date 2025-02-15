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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Президент: Україна потребує реальних гарантій безпеки та швидкого завершення війни без "людського діалогу" з путіним

Президент: Україна потребує реальних гарантій безпеки та швидкого завершення війни без "людського діалогу" з путіним

Київ • УНН

 • 35821 перегляди

Зеленський підняв питання фінансування армії та використання заморожених російських активів.

Важливими аспектами у мирних переговорах є досягнення реальних гарантій безпеки і завершення війни якнайшвидше, при цьому без "людського діалогу" з росією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я думаю, що нам не потрібно мати ніякого, знаєте, людського діалогу з путіним, нам потрібні просто пункти і просто розуміння того, як закінчити роботу без емоцій",— пояснив Зеленський. "Як я вже казав, нам потрібен найдешевший, найшвидший, найуспішніший спосіб припинення вогню, який дійсно спрацює, який дасть гарантії безпеки, реальні гарантії безпеки, і який швидко приведе всіх нас до дипломатії".

"Якщо ми дійсно розуміємо, що хочемо закінчити цю війну якомога швидше, але просто подивіться, що це означає, яка кількість військ потрібна, які гарантії безпеки, тренувальні місії, гроші і т.д"., - додав він.

Він зазначив, що для утримання армії в один мільйон осіб необхідно враховувати значні фінансові ресурси. За його словами, бюджет України на армію становить близько 40 мільярдів доларів, а сама армія налічує понад 800 тисяч осіб. Зеленський поставив питання: де будуть взяті ці кошти і хто буде їх оплачувати?

Окремо Зеленський нагадав про заморожені російські активи на суму 250 мільярдів доларів, які знаходяться в Європі і можуть стати важливим джерелом фінансування для України. Президент зазначив, що це питання потребує швидких відповідей від міжнародних партнерів, але наразі відповіді від них не надійшло.

Зеленський про переговори: позиція України є головною15.02.25, 18:39 • 24727 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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