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Президент: Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности и быстром завершении войны без «человеческого диалога» с Путиным

Киев  •  УНН

 • 6761 просмотра

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Зеленский поднял вопрос финансирования армии и использования замороженных российских активов.

Важными аспектами в мирных переговорах является достижение реальных гарантий безопасности и завершение войны как можно быстрее, при этом без "человеческого диалога" с россией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я думаю, что нам не нужно иметь никакого, знаете, человеческого диалога с путиным, нам нужны просто пункты и просто понимание того, как закончить работу без эмоций",- пояснил Зеленский. "Как я уже говорил, нам нужен самый дешевый, самый быстрый, самый успешный способ прекращения огня, который действительно сработает, который даст гарантии безопасности, реальные гарантии безопасности, и который быстро приведет всех нас к дипломатии".

"Если мы действительно понимаем, что хотим закончить эту войну как можно скорее, но просто посмотрите, что это означает, какое количество войск нужно, какие гарантии безопасности, тренировочные миссии, деньги и т.д.", - добавил он.

Он отметил, что для содержания армии в один миллион человек необходимо учитывать значительные финансовые ресурсы. По его словам, бюджет Украины на армию составляет около 40 миллиардов долларов, а сама армия насчитывает более 800 тысяч человек. Зеленский задал вопрос: где будут взяты эти средства и кто будет их оплачивать?

Отдельно Зеленский напомнил о замороженных российских активах на сумму 250 миллиардов долларов, которые находятся в Европе и могут стать важным источником финансирования для Украины. Президент отметил, что этот вопрос требует быстрых ответов от международных партнеров, но пока ответа от них не поступило.

Зеленский о переговорах: позиция Украины является главной15.02.2025, 18:39 • 13233 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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