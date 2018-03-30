Президенту на підпис передали важливий євроінтеграційний закон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон про стратегічну екологічну оцінку і передав його на підпис Президенту України Петру Порошенку. Про це УНН повідомили в прес-службі Верховної Ради.
“Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон про стратегічну екологічну оцінку (законопроект № 6106) і передав його на підпис Президенту України Петру Порошенку”, — говориться в повідомленні ВР.
Відзначимо, що даний закон є однією з ключових вимог Угоди про асоціацію та низки інших міжнародних угод. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) — це систематичний процес виявлення, аналізу та подальшого врахування екологічних факторів і можливих екологічних наслідків при розробленні державних, місцевих чи галузевих програм, як це працює у всьому світі. Ухвалення законопроекту є прогресивним кроком, оскільки вплив на довкілля в Україні не достатньо враховувався.
Як повідомляв УНН, 20 березня Верховна Рада ухвалила законопроект про стратегічну екологічну оцінку. Відповідну урядову ініціативу підтримали 233 народних депутати.
Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
При цьому закон не поширюється на документи державного планування, які стосуються національної безпеки та надзвичайних ситуацій, бюджети, бюджетні програми та фінансові плани, а також програми економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст, сіл та селищ на короткостроковий період.