Президентом запропоновано як невідкладний закон про нацбезпеку - І.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президентом України Петром Порошенко запропоновано як невідкладний закон про національну безпеку і оборону. Про це заявила представник Президента України у ВР, народний депутат від БПП Ірина Луценко, передає УНН.
Вона зауважила, що після підписання Президентом України закону про реінтеграцію Донбасу, наступним кроком буде завершення питань по національній безпеці та обороні.
"Президент на РНБО та військовому кабінеті поставив задачу – подати кандидатуру керівника Об’єднаного штабу, щоб ми продовжили шлях на можливе приєднання до безпекового союзу НАТО. Першими кроками має бути обов’язковий перехід ЗСУ на стандарти НАТО, а також доповнення Стратегії (національної безпеки України - ред.) в питанні, що таке національна безпека і оборона в контексті майбутніх стандартів НАТО. Тому Президентом запропоновано як невідкладний закон про національну безпеку і оборону", – сказала І.Луценко.
Раніше голова парламенту А.Парубій заявив, що чергового пленарного тижня ВР може прийняти закон про нацбезпеку у першому читанні.