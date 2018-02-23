Президентом предложен как неотложный закон о нацбезопасности - И.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президентом Украины Петром Порошенко предложен как неотложный закон о национальной безопасности и обороне. Об этом заявила представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко, народный депутат от БПП Ирина Луценко, передает УНН.
Она отметила, что после подписания Президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса, следующим шагом будет закрытие вопросов по национальной безопасности и обороне.
"Президент на СНБО и военном кабинете поставил задачу - подать кандидатуру руководителя Объединенного штаба, чтобы мы продолжили путь на возможное присоединение к союзу НАТО по безопасности. Первыми шагами должен быть обязательный переход ВСУ на стандарты НАТО, а также дополнение Стратегии (национальной безопасности Украины - ред.) в вопросе, что такое национальная безопасность и оборона в контексте будущих стандартов НАТО. Поэтому Президентом предложен как неотложный закон о национальной безопасности и обороне", - сказала И.Луценко.
Ранее председатель парламента А.Парубий заявил, что на очередной пленарной неделе ВР может принять закон о нацбезопасности в первом чтении.