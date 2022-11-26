Президентка Угорщини Каталін Новак здійснить візит до Києва

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Канцелярія президентки Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію.

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад.

У вересні вона заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду. Новак також закликала країни-члени ООН зробити мир пріоритетом.

У рішенні уряду Угорщини, опублікованому в середу ввечері, йдеться про намір надати Україні фінансову підтримку. Водночас він доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто негайно розпочати переговори з Україною щодо фінансової підтримки в розмірі 18 мільярдів євро, яку Європейський Союз надасть країні.

Нагадаємо

Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.