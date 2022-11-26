Президент Венгрии Каталин Новак совершит визит в Киев

Детали

Канцелярия президентки Венгрии заявила, что не опровергает и не подтверждает эту информацию.

Ранее Каталин Новак присоединилась к заявлению с осуждением массированной ракетной атаки против Украины 10 октября, в котором одиннадцать президентов осудили нападение.

В сентябре она заявила Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия осуждает российскую агрессию и оказывает экономическую и гуманитарную помощь беженцам из Украины в соответствии с позицией венгерского правительства. Новак также призвала страны-члены ООН сделать мир приоритетом.

В решении правительства Венгрии, опубликованном в среду вечером, говорится о намерении предоставить Украине финансовую поддержку. В то же время, он поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто немедленно начать переговоры с Украиной о финансовой поддержке в размере 18 миллиардов евро, которую Европейский Союз предоставит стране.

Напомним

Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО.