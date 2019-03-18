Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Валерія Бондаря з посади заступника командувача Національної гвардії України, передає УНН.
"Звільнити Бондаря Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його у розпорядження командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі №81/2019.
Нагадаємо, 14 березня Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.
А 16 березня Президент призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки.