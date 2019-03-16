Президент призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника голови — Андрія Алексєєнка. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ від 16 березня, оприлюднений на сайті Адміністрації президента.
“Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнку Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України”, — вказано у повідомленні Глави держави.
Раніше Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.
Нагадуємо, звільнений голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок отримав посаду в Міністрестві закордонних справ — відповідно до розпорядження КМУ № 144, Божок став заступником міністра закордонних справ.