Президент назначил нового главу Службы внешней разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя — Андрея Алексеенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ от 16 марта, обнародованный на сайте Администрации президента.
“Первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрей Викторович временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины”, — указано в сообщении главы государства.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко.
Напоминаем, уволен глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок получил должность в Министрества иностранных дел — в соответствии с распоряжением КМУ № 144, Божок стал заместителем министра иностранных дел.