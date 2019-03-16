Президент назначил нового главу Службы внешней разведки

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя — Андрея Алексеенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ от 16 марта, обнародованный на сайте Администрации президента.