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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив заступника командувача Національної гвардії України Валерія Рудницького. Про це йдеться в указі Глави держави, передає УНН.

Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії

“Звільнити Рудницького Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України”, — сказано в указі.

Зазначимо, у квітні 2014 року указом виконуючого обов'язки Президента України Олександра Турчинова В.Рудницький був призначений на посаду начальника управління Служби безпеки України в Донецькій області. У травні він був призначений заступником командувача Національної гвардії України з громадської безпеки.

Нагадаємо, у березні 2017 року Президент звільнив Уповноваженого з контролю за діяльністю СБУ.

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