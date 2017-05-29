Президент звільнив заступника командувача Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив заступника командувача Національної гвардії України Валерія Рудницького. Про це йдеться в указі Глави держави, передає УНН.
“Звільнити Рудницького Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України”, — сказано в указі.
Зазначимо, у квітні 2014 року указом виконуючого обов'язки Президента України Олександра Турчинова В.Рудницький був призначений на посаду начальника управління Служби безпеки України в Донецькій області. У травні він був призначений заступником командувача Національної гвардії України з громадської безпеки.
Нагадаємо, у березні 2017 року Президент звільнив Уповноваженого з контролю за діяльністю СБУ.